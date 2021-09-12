Глава британской разведки заявил о высоком риске повторения теракта 11 сентября Фото: REUTERS

Глава британской контрразведки Кен Маккаллум заявил о высоком уровне угрозы повторения теракта наподобие произошедшего 2001 года в Нью-Йорке. По его словам, атака может произойти в связи с выводом американских войск из Афганистана.

«Риск того, что они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы», - приводит заявление главы MI5 издание The Times..

Маккаллум полагает, что решение США о выводе войск воодушевило исламских экстремистов. Как он заявил, в данном случае речь идет не только о подъеме морального духа, но и о большой вероятности перегруппировки террористов с целью реализации опасных атак.

Напомним, накануне Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало первый из документов по терактам 11 сентября 2001 года. Его рассекретили в рамках выполнения указа американского президента Джо Байдена.