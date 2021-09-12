Байдена обвинили в публичном оскорблении жены

Джо Байден Фото: REUTERS

Пользователей социальных сетей возмутило видео, на котором президент США Джо Байден решил уйти в неизвестном направлении во время выступления своей жены Джилл Байден.

На кадрах, которые опубликовал телеканал C-SPAN, можно увидеть, как американский лидер и первая леди приехали в школу в Вашингтоне для обсуждения с учениками и родителями пандемии коронавирусной инфекции, а также вакцинации от COVID-19.

В ходе выступления своей супруги глава Белого дома, стоящий рядом с ней, развернулся и отошел. Президент вернулся к жене спустя некоторое время, часть зрителей сочли такой жест публичным оскорблением женщины.

«Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить … Он ее опозорил», - написал один из пользователей в Twitter.

«А если серьезно, куда он пошел?» - спросил другой.

«Вероятно, ему просто стало скучно», - предположил еще один.

«Вы ведь не знаете, зачем Байден вышел из кадра. Может быть, кому-то нужно было срочно с ним поговорить», - отметил один из зрителей.

Некоторые также предположили, что американский лидер решил отойти из-за яркого солнца.

Напомним, не так давно некоторых пользователей соцсетей возмутило то, что американский лидер во время пресс-конференции долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динна Крисуэлла, что произошло всего через пару минут после разговора с ней.