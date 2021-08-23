Байден не смог прочитать имя чиновника с суфлера

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции, посвященной уходу из Афганистана и урагану «Генри», долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динна Крисуэлла всего через несколько мгновений после разговора с ней.

«Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем... ммм... Динн... эээ... Крисуэлл», — заявил американский лидер в ходе брифинга в Белом доме, который транслировался на С-Span.

При этом Байден разговаривал с главой FEMA прямо перед тем, как выйти на площадку.

Критики полагают, что очередная оплошность является очередным свидетельством когнитивного регресса Байдена.

Напомним, накануне Байден во время заседания перепутал имя губернатора Мичигана. Незадолго до этого американский лидер оговорился, сообщив, что в некоторых регионах США привившиеся от коронавирусной инфекции американцы выдают по сто тысяч долларов.