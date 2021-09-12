Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина в аэропорту Праги

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания российского гражданина Александра Франчетти в аэропорту Праги. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как говорится в заявлении, председатель Следственного комитета РФ дал поручение руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ Михайлову О. Ю. «тщательным образом» во взаимодействии с Министерством иностранных дел России «изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства».

В следственном комитете указали на «недопустимость злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель».

Напомним, в воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин подтвердил информацию о задержании в аэропорту Праги гражданина России. Как уточнил дипломат, что в чешской полиции заявили, что в воздушной гавани был задержан один из участников событий «Крымской весны», ознаменовавшей воссоединение полуострова с РФ, Франчетти. Кроме того, в правоохранительных органах республики заявили, что задержание произошло на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.