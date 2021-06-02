Судан собирается пересмотреть соглашение с Россией о военном сотрудничестве в Красном море

Ранее Судан сообщил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судан собирается пересмотреть соглашение с Россией о создании российской военной базы на Красном море. Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил африканской республики Мухаммад Усман аль-Хусейн в эфире телеканала Blue Nile TV.

По его словам, сейчас власти страны находятся «в процессе пересмотра подписанного между бывшим правительством Судана и Россией соглашения в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря», так как них «есть возможность» изменить условия договора с учетом интересов республики.

«Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны», - подчеркнул аль-Хусейн.

Напомним, как писал сайт kp.ru, соглашение о создании военно-морской базы России на территории Судана было заключено в декабре прошлого года, а в конце апреля этого года телеканал Al Arabiya сообщил, что его действие приостановлено до утверждения законодательным советом страны.

Позже посольство России в Хартуме и МИД Судана сообщили, что официального подтверждения этой информации нет.

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