Власти КНР ужесточили ограничения в городе Путянь, где была выявлена вспышка коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Путянь, расположенном в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, выявили несколько новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Жителям рекомендовано не покидать город.

Как передает издание Global Times, специалисты подозревают, что вспышка COVID-19 может быть связана с пациентом, который недавно вернулся в город из Сингапура. Китайские власти приостановили междугороднее и межпровинциальное автобусное сообщение.

В Путянь объявили о закрытии музеев, кинотеатров и библиотек. Кроме того, ограничили часы работы заведений общественного питания. Жителям рекомендуют работать удалённо. Национальная комиссия здравоохранения направила в провинцию Фуцзянь рабочую группу для проведения соответствующего расследования.

Как писал сайт kp.ru, в городе Путянь уезда Сянью за сутки зарегистрировали 24 случаев, при этом у 18 человек не было симптомов COVID-19. Всего в Китае за сутки обнаружили 46 новых заражений, из которых 26 у людей, прибывших из-за границы.