Эпицентр заражения коронавирусом обнаружен в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом, сообщил Государственный комитет здравоохранения республики.

Вспышки заболевания была выявлена в провинции Фуцзняь. Так, в городе Путянь уезда Сянью за сутки зафиксировали 24 случаев, при этом у 18 человек не было симптомов COVID-19. Всего в стране за сутки обнаружили 46 новых заражений, из которых 26 у людей, прибывших из-за границы, сказано на сайте ведомства.

Напомним, COVID-19 был выявлен в китайской провинции Ухань в конце 2019 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее регулятор Китая допустил, что коронавирус мог попасть в Ухань через полуфабрикаты.

Руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Питер Эмбарек заявлял, что версии заражения нулевого пациента в лаборатории Уханя или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя. По словам исследователя, возможно, пандемия коронавирусной инфекции началась с заражения человека летучей мышью.