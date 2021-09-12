Приоритетной версией крушения самолета под Иркутском назвали отказ техники Фото: Shutterstock

Пассажирский самолет L-410 разбился в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ техники, о чем экипаж сообщил диспетчеру. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.

«По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге», - приводит «Интерфакс» заявление оперативного штаба.

Как уточнили в сообщении, лайнер не долетел до пункта назначения всего четыре километра, и находился на минимально низкой высоте. «Остается надежда, что большинство пассажиров остались целы», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате авиакатастрофы несколько человек погибли. В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области сообщили, что при крушении лайнера четыре человека выжили, один из них находится в критическом состоянии, 11 оказались зажаты в салоне. В МЧС РФ заявили, что по предварительным данным на борту 14 человек и 2 члена экипажа.