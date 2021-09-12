Зеленский заявил, что Байден на встрече с ним поддержал членство Украины в НАТО Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако отметил, что данное решение не зависит полностью от Вашингтона. Такое заявление в воскресенье, 12 сентября, сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня», - привел глава незалежной в интервью телеканалу CNN слова американского лидера, сказанные в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.

Напомним, ранее бывший американский посол в Киеве Джона Хербст заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие. По его словам, в основном это связано с противодействием данному процессу внутри Североатлантического альянса. Незадолго до этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» продолжающееся стремление Киева в НАТО.