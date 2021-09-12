Российские военные на учениях "Запад-2021" показали вертолетную "карусель" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские военные на учениях "Запад-2021" показали новую тактику "карусель". Ее они продемонстрировали коллегам из Белоруссии, сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, вертолетная "карусель" подразумевает под собой выполнение боевых элементов. Также он отметил, что выполнение маневров проводится в соответствии с требованием министра, что позволяет отрабатывать новые элементы из опыта локальных конфликтов.

- Для нас это сирийская кампания, хотя в ней против нас действовали нерегулярные вооруженные силы, но при этом высокообученные бандформирования. <...> Если брать боевые элементы, то это вертолетная и артиллерийская "карусель". Они широко применяются во всех ВС РФ, здесь наши братья белорусы этот опыт перенимают, - рассказал Евкуров.

Как ранее писал сайт kp.ru, учения "Запад-2021" проходят на нескольких полигонах на территориях России и Белоруссии. Они завершатся 16 сентября 2021 года. Всего в них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих и более 700 единиц техники.