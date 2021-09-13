КНДР проводит испытание новой крылатой ракеты Фото: REUTERS

11 и 12 сентября 2021 года КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В частности, издание цитирует фрагмент сообщения, где сказано, что работа над созданием нового стратегического оружия велась на протяжении двух лет. Также отмечается, что испытания новой модели ракеты прошли успешно.

До этого момента крайних раз, когда Пхеньян проводил подобные испытания, был в марте этого года. Тогда в Японском море состоялся запуск двух новых тактических ракет. Во время испытания они пролетели около 600 километров. По данным северокорейских СМИ, данные модели ракеты способны переносить боеголовку весом до 2,5 тонн.