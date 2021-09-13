Три человека находятся в реанимации после падения самолета в Иркутской области Фото: Shutterstock

После падения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области три человека, которые в момент ЧП были на борту, находятся в реанимации.

- В стационаре находятся 11 человек, еще трое граждан находятся в реанимации, их состояние тяжелое. Еще трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести, остальные - средней. Одна пациентка после осмотра медиков ушла домой, - сообщили в пресс-службе правительства области.

Ранее в МЧС сообщили, что сотрудники ведомства завершили работы по освобождению людей из упавшего самолета L 410 в Иркутской области. Всего в результате жесткой посадки пассажирского воздушного судна четыре человека погибли, еще 12 граждан пострадали.

Напомним, 12 сентября лайнер L 410 не долетел до пункта назначения всего четыре километра, самолет был на минимально низкой высоте. После инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.