Спасатели освободили всех людей из упавшего самолета в Иркутской области Фото: Shutterstock

Сотрудники МЧС завершили работы по освобождению людей из упавшего самолета L 410 в Иркутской области.

По данным ведомства, в результате жесткой посадки пассажирского воздушного судна четыре человека погибли, еще 12 граждан пострадали.

Сейчас все раненые в результате ЧП переданы врачам скорой помощи. На месте происшествия было задействовано более 70 человек и 20 единиц спецтехники.

После инцидента с самолетом в Иркутской области сообщалось, что в салоне оказались зажаты более 10 человек. В оперштабе по ликвидации последствий катастрофы сообщили, что скорее всего, возможной причиной происшествия мог стать отказ техники, о чем экипаж сообщил диспетчеру.

Вечером 12 сентября лайнер L 410 не долетел до пункта назначения всего четыре километра, и самолет был уже на минимально низкой высоте. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.