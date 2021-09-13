Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари объявили о помолвке Фото: REUTERS

Известная американская певица Бритни Спирс объявила поклонникам о своей помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари.

39-летняя исполнительница опубликовала на странице в Instagram небольшой видеоролик со своим 27-летним возлюбленным, чтобы сообщить фанатам эту торжественную новость. Звезда показала на камеру кольцо от будущего супруга и призналась, что оно ей безумно нравится.

Также певица рассказала, что ей с трудом верится в происходящее.

Ранее сообщалось, что отец певицы Бритни Спирс Джеймс Спирс подал в суд Лос-Анджелеса заявление с просьбой о прекращении опекунства над своей дочерью. Джеймс был опекуном поп-звезды с 2008 года. Все эти годы он контролировал не только ее карьеру, финансы и здоровье, но и личную жизнь Бритни.

Однако в июле 2021 года певица лично выступила в суде и в своей речи попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Исполнительница рассказала подробности, которые шокировали армию ее поклонников.