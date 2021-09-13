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Спорт13 сентября 2021 3:18

Губерниев назвал успех Медведева на US Open "великой победой российского спорта"

Он также отметил, что победа россиянина была достойной
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Губерниев назвал успех Медведева на US Open "великой победой российского спорта"

Губерниев назвал успех Медведева на US Open "великой победой российского спорта"

Фото: REUTERS

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил успех теннисиста Даниила Медведева на US Open.

По его мнению, это великая победа российского спорта. которой стоит гордиться.

- Друзья, ну как же это все красиво! Какой же ты молодец, родной! Даниил Медведев - победитель Открытого чемпионата США по теннису. Это был великий финал ... это великая победа российского спорта, - рассказал Губерниев в своем телеграм-канале, комментируя видеотрансляцию с US Open.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США. В финале наш спортсмен вырвал победу у первой ракетки мира Новака Джоковича. Матч длился более двух часов и завершился победой Медведева со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Теперь Медведев стал шестым российским чемпионом ТБШ в одиночном разряде.