В Иркутской области 15 сентября 2021 года объявлен днем траура по погибшим при крушении самолета L-410

В Иркутской области 15 сентября, объявят траур по погибшим при крушении самолета L-410. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

- В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен День траура, - говорится в сообщении главы региона в Инстаграм.

Там же сообщается, что семьи погибших и пострадавших в обязательном порядке получат материальную помощь.

- Родным погибших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии - по 500 тысяч рублей, в среднем - по 250 тысяч рублей, в легкой - по 100 тысяч рублей, - говорится в заявлении.

Напомним, в результате крушения самолета L-410 в Иркутской области погибли четыре человека, включая пилота. Один из них - житель Иркутска, еще один - Ангарска, двое - из Магистрального. До сих пор три человека, которые в момент ЧП были на борту лайнера, находятся в реанимации, а в стационаре числятся 11 граждан.