Япония потребовала от России не нарушать ее воздушное пространство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия должна не допускать повторного нарушения воздушного пространства Японии, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров монархии Кацунобу Като.

Как сообщил генсек японского правительства, Токио направил Москве по дипломатическим каналам протест с требованием не допустить инцидента, произошедшего накануне, когда российский самолет Ан-26 якобы дважды нарушил воздушное пространство Японии. Като отметил, что японская сторона сейчас пытается установить обстоятельства инцидента.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 12 сентября, Министерство обороны Японии заявило, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство Японии в районе острова Хоккайдо. Для перехвата судна в воздух были подняты самолеты японских ВВС Японии. По информации агентства Kyodo, российский самолет мог быть гражданским.