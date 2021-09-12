Япония заявила о нарушении воздушного пространства российским самолетом Ан-26 Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство Японии в районе острова Хоккайдо, заявили в Министерстве обороны страны.

Ведомство выразило России резкий протест в связи с инцидентом, потребовав прокомментировать ситуацию. Для перехвата судна в воздух были подняты самолеты ВВС Японии. Российский самолет может быть гражданским, передает агентство Kyodo.

Ранее читатели японского журнала Shukan Gendai возмутились из-за планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном и предложили нацелить на Москву ядерные ракеты.

Напомним, в мае 2021 эстонские военные обвинили российский самолет Ил-96 в нарушении воздушной границы недалеко от острова Вайндлоо.

Сайт kp.ru писал, почему Нидерланды обвинили самолеты России в «имитации атак» на фрегат в Черном море и что произошло на самом деле.