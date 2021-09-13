В России опробуют новую систему оплаты труда педагогов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России готовятся протестировать новую систему оплаты труда педагогов, работающих в государственных и муниципальных учебных заведениях.

Согласно проекту постановления правительства РФ, опубликованному на портале нормативных правовых актов, заработок педагогов будет складываться из ставки заработной платы, определяемой квалификацией, а также компенсационных и стимулирующих выплат. Помимо этого, региональные власти смогут сами устанавливать дополнительные выплаты. Новая система будет опробована в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Мордовии.

Как сказано в документе, новый порядок оплаты труда будет действовать для педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Оплата труда педагогов из профессорско-преподавательского состава будет осуществляться по-прежнему.

В проекте отмечается, что оклады и выплаты педагогам не могут стать ниже окладов, которые были ранее, при условии, если объем работы учителей не изменится. Внедрение новой системы планируется с мая 2022 года по май 2023 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин призвал совершенствовать систему оплаты труда педагогов, учитывая возможности бюджета. Глава государства отметил, что положенные сегодня школьным преподавателям доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей являются «небольшими деньгами».