Специалист по безопасности полетов рассказал особенности эвакуации пассажиров из L-410 Фото: Shutterstock

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал особенности эвакуации пассажиров из самолета L-410, упавшего в Иркутской области. Воздушное судно рухнуло во время второго круга при заходе на посадку.

По некоторым данным, когда пассажиры поняли, что падают и самолет был низко, люди пытались выпрыгнуть из воздушного судна. Специалист по безопасности полагает, что такой вариант мог бы спасти жизни людям.

- Это небольшой самолет, двухмоторный. Прыгать до земли невысоко, там не будет с этим никаких проблем, - рассуждает эксперт в беседе с ФАН.

Но если фюзеляж зажат деревьями, то выбраться из самолета без посторонней помощи нельзя, так как аварийных люков на борту нет, а иллюминаторы слишком малы.

Бывший летчик полагает, что если бы пассажирам удалось открыть двери на ходу, когда самолет был над землей, то вполне уместно было прыгать. Так как после жесткой посадки высока вероятность, что борт охватит огнем. Если это случается, то у пассажиров и членов экипажа есть не более 90 секунд на эвакуацию.

- Пассажиры могут погибнуть от пожара, от задымления, потому что самолет горит 2–3 минуты. Естественно, что нужно максимально быстро покидать самолет и отходить примерно на 100 метров, - говорит пилот.

Он подчеркнул, что 90 секунд - это норматив, рассчитанный на большой самолет, перевозящий 500 человек. Соответственно, показатели для маленьких самолетов в разы меньше. При пожаре у людей всего несколько секунд на эвакуацию.

L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, в четырех километрах от населенного пункта Казачинское.

На борту находилось 16 человек, четверо погибли, в том числе командир воздушного судна.Эксперты высоко оценивают действия экипажа в сложной ситуации.