Путин распорядился предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат силовиков и военных

Поручение должно быть реализовано до 1 октября 2021 года Фото: EAST NEWS

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022-2023 годах. Соответствующее распоряжение, адресованное правительству, было опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение президент дал по итогам очередного съезда партии "Единая Россия". Оно должно быть реализовано до 1 октября 2021 года.

Помимо индексации зарплат, правительство также должно изыскать средства на единовременную выплату. Ее в 2021 году должны получить не только военнослужащие, но и курсанты, и сотрудники правоохранительных органов. Размер выплаты - 15 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, из какого источника бюджет России взял деньги на единовременные социальные выплаты пенсионерам и военным в сентябре 2021 года. По подсчетам Минфина, на эти цели потребуется около 500 миллиардов рублей.