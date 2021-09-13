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Политика13 сентября 2021 10:51

Депутат Рады предрек Украине гражданскую войну

Олег Волошин опасается, что "неподсудные радикалы" пойдут на штурм парламента
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Депутат Верховной рады Олег Волошин предупреждает об угрозе гражданской войны в Украине

Депутат Верховной рады Олег Волошин предупреждает об угрозе гражданской войны в Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русофобские настроения на Украине привели к образованию "неподсудных радикалов", которые готовы штурмовать парламент и поставить страну на грань гражданской войны, заявил в эфире телеканала "Первый независимый" депутат Верховной рады Олег Волошин.

По его словам, таких "горячих голов" в государстве несколько десятков тысяч. Усугубляет положение позиция западных стран, распространяющих призывы о взятии реванша в Донбассе, утверждает Волошин.

Парламентарий уточнил, что решение проблемы он видит в "жесткой позиции западных стран", которые в состоянии не допустить кровопролития.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы присоединиться к переговорам в "нормандском формате", если это поможет урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины.