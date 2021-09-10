США готовы присоединиться к переговорам по Донбассу в «нормандском формате»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты готовы присоединиться к переговорам в «нормандском формате», если это поможет урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на форуме в Киеве 10 сентября. Таким образом, она поддержала идею властей Незалежной о «нормандской пятерке» вместо четверки (Россия, Германия, Франция и Украина).

Нуланд напомнила, что во времена президентства Барака Обамы она вместе с другими американскими официальными лицами участвовала в «параллельном процессе», который проходил одновременно с «нормандскими переговорами». По ее словам, суть этого процесса была в том, чтобы поддерживать цели и устремления, которые обсуждались на переговорах в «нормандском формате», причем США «вносили свою долю творческого подхода».

«Непохоже, чтобы все те усилия сильно сдвинулись в последнее время. Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что готовы возобновить взаимодействие каким-то образом – или рамках «нормандского формата», или снова в качестве параллельной поддержки в том случае, если и по мере необходимости стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем полезны», - приводит слова Нуланд украинское агентство УНИАН.

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что США «видят свою ключевую роль» в урегулировании конфликта в Донбассе и намерены принимать активное участие в этом вопросе.

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