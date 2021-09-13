Москве не хватает 200 тысяч трудовых мигрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дефицит трудовых мигрантов в Москве составляет 200 тысяч человек, рассказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

В интервью «Известиям» вице-мэр отметил, что нехватка трудовых мигрантов заставляет строительные компании «перекупать их друг у друга», вследствие чего выросла стоимость услуг гастарбайтеров. Он выразил надежду на смягчение ограничений на въезд мигрантов.

По мнению заммэра Москвы, рост цен на жилье в столице обязательно остановиться. Цены на недвижимость поднялись из-за пандемии коронавируса, уверен он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил, что из-за ухудшения отношения к мигрантам со стороны россиян усложняются межнациональные отношения в РФ. По его словам, на 7,5% выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что трудовые мигранты нужны России для реализации амбициозных планов.