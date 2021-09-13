Минобрнауки РФ не планирует переводить вузы на удаленку Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство высшего образования и науки РФ пока не планирует переводить обучение в вузах страны в удаленный формат из-за пандемии коронавируса, рассказал замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

По его словам, все вузы начали работу в новом учебном году в очном режиме, существенного роста заболеваний коронавирусом пока нет. «Пока никаких неожиданностей нет, трендов на ухудшение ситуации также нет, вузы работают», – сообщил замминистра ТАСС.

Напомним, ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил пускать на занятие в столичных вузах только привитых от коронавируса студентов. Совет подчеркнул, что вузы достаточно отработали технологии работы в удаленном формате и могут поддерживать высокий уровень качества обучения. Также предложено привлекать медицинских экспертов, которые будут объяснять студентам и работникам вузов необходимость вакцинации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал эту идею.