В Японии на берег моря выбросило огромного кашалота

Местные власти сообщили, что уже принимают решение, что делать с мертвым китом

На востоке Японии, в городе Одавара на берег выбросило тело мертвого 14-метрового кашалота. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

По словам местного жителя, который обнаружил кашалота, млекопитающих выбрасывает на берег каждый год, но такой большой экземпляр они видят впервые.

Местные власти сообщили, что уже принимают решение, что делать с мертвым китом. Причина смерти пока не уточняется. Этим займутся специалисты местного исследовательского института.

В августе 2021 года жители Южных Курил сообщали, что нашли на пляже тушу неизвестного животного. Предполагается, что морское животное выбросило в результате шторма.

Сайт kp.ru рассказывал об экспедиции РГО, которая нашла на Курилах четырехметровый череп кашалота весом около полутора тонн. Редкую находку сфотографировал фотокорреспондент kp.ru Владимир Веленгурин.