Пассажирооборот значительно вырос в сравнении с 2020 годом Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские авиакомпании в августе 2021 года увеличили перевозки почти на 50% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Как сообщает Росавиация, за последний месяц лета российские перевозчики обслужили 13,9 миллиона пассажиров.

Отмечается, что пассажирооборот значительно вырос в сравнении с 2020 годом, так как тогда из-за пандемии коронавируса существовали более жесткие ограничения на передвижения. Всего с января по август 2021 года авиакомпании перевезли 71,1 миллиона пассажиров. Это на 62% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июле 2021 года российский президент Владимир Путин отметил указ, запрещающий чартерные полеты на египетские курорты. С 2015 года из России были доступны только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Также туроператорам было рекомендовано не продавать туры на курорты этой страны. Эти ограничения также были отменены