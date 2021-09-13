Антиковидные костюмы для врачей показали на Неделе моды в Пекине

Защитное облачение медиков "красной зоны" разработал Пекинский институт технологий моды совместно с китайской корпорацией Dishang Фото: REUTERS

Антиковидный костюм для врачей стал одним из нарядов, представленных во время Недели моды в Пекине. Фотографии с мероприятия опубликовало агентство Reuters.

Фото: REUTERS

Защитное облачение медиков "красной зоны" разработал Пекинский институт технологий моды совместно с китайской корпорацией Dishang, которая занимается производством одежды и униформ. Одним из авторов проекта стал профессор образовательного учреждения Чжу Вэнь. Для демонстрации нового костюма модели вышли на подиум.

Фото: REUTERS

Не позабыли китайские модельеры и про пациентов больниц, представив для них стильные образы в сочетании со средствами защиты.

Фото: REUTERS

Как ранее писал сайт kp.ru, в городе Путянь, расположенном в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, выявили несколько новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Жителям рекомендовано не покидать город.

Фото: REUTERS