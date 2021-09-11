Врач объяснил, почему риск образования тромбов никак не препятствует вакцинации от коронавируса

Один из главных ударов коронавирус наносит по кровеносным сосудам зараженного человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученым и врачам уже точно известно, что один из главных ударов коронавирус наносит по кровеносным сосудам зараженного человека. При средней или тяжелой форме ковида повреждается внутренняя выстилка артерий и капилляров. Из-за этого развивается воспаление, образуются тромбы, которые могут «отключить» кровоснабжение и парализовать работу любого органа, от сердца (инфаркты) до мозга (инсульты).

Самый надежный метод спасения от смертельных осложнений инфекции - вакцина, в один голос говорят исследователи и медики. Особенно важна прививка для людей старшего возраста и/или с хроническими заболеваниями - именно по ним коронавирус бьет сильнее всего. При этом довольно часто (судя по почте «КП», откликам на сайте kp.ru, обращениям коллег и знакомых) представители старшего поколения и их близкие тормозятся с решением о вакцинации из-за одного распространенного опасения.

ВАКЦИНАЦИЯ И ТРОМБЫ

С возрастом в организме происходят изменения, из-за которых может расти риск образования тромбов. Наиболее выражено это, как правило, после 55-60 лет у людей, имеющих гипертонию, сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания.

В то же время этой весной весь мир напугало крайне редкое осложнение, обнаруженное после некоторых вакцин против ковида. А именно, после прививок компаний AstraZeneca и Janssen. Обе они построены на аденовирусном векторе, который доставляет в организм фрагмент коронавируса, необходимый для выработки иммунитета. В единичных случаях у привитых людей возникли тромбозы, сопровождавшиеся резким снижением уровня тромбоцитов в крови (тромбоцитопенией). Синдром получил название «индуцированный вакцинацией синдром иммунного тромбоза с тромбоцитопенией». У большинства пациентов образовались тромбы в сосудах, отводящих кровь от мозга (так называемый тромбоз синусов твердой мозговой оболочки), у некоторых диагностировали тромбоз глубоких вен, тромбоэмболию легочных артерий. А также очень редкие локализации венозного тромбоза: тромбоз селезеночной вены, вен надпочечников, глазной вены. Встречались и артериальные тромбозы. Нередко тромбозы были множественными.

Насколько редки такие осложнения после вакцин, говорят цифры: на начало апреля было зафиксировано 222 случая тромбоза на 34 миллиона прививок AstraZeneca. Также стало известно о 6 случаях на 7 миллионов привитых вакциной Janssen.

Казалось бы: при чем здесь российский «Спутник V»? Для народной молвы оказалось достаточно того, что это тоже антиковидная прививка. Более продвинутая версия - наш «Спутник» построен на той же аденовирусной основе, что и вакцины от AstraZeneca с Janssen. А значит, риск тромбообразования тоже есть. И вдруг нас обманывают, что такие случаи редки? При этом у пожилых людей организм и без того склонен к тромбообразованию - ну как тут прививаться?!

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Из-за путаницы понятий мы рискуем жизнью близких

Прокомментировать опасения о тромбах после прививки мы попросили эксперта с большим опытом консультирования больных COVID-19.

- К сожалению, в представлениях людей произошло смешение понятий, - пояснил врач-терапевт, заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников в эфире программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда». - В мире уже применяется большое количество вакцин против коронавируса. И обширная клиническая практика подтвердила, что вакцинация не способствует тромбообразованию в подавляющем большинстве случаев. Не усиливает его, вообще никак не влияет на процесс образования тромбов.

При этом в Европе и США при использовании конкретных вакцин в редчайших случаях (см. выше. - Ред.) наблюдались тромбозы, опасные для жизни.

Однако исследования показали, что такие осложнения кардинально отличаются от «классического» тромбообразования, в том числе у людей старшего возраста, говорит эксперт: «В единичных случаях после прививок происходила массивная активация тромбоцитов с их «склеиванием» и образованием тромбов. А в крови при этом содержание тромбоцитов резко падает, чего мы не видим при «обычном» тромбозе».

Активация тромбоцитов после вакцинации связана с аутоиммунным процессом – образованием антител против так называемого тромбоцитарного фактора 4, уточняет Александр Мельников. «Важно, что этот патологический синдром никак не связан с наследственными и приобретенными факторами, которые предрасполагают к венозному тромбозу чаще всего (наследственными тромбофилиями, употреблением оральных контрацептивов, травмами, обездвиженностью, злокачественными новообразованиями, пожилым возрастом и т.д.)», - подчеркивает врач.

- Что касается «Спутника», то ни в нашей стране, ни за рубежом, где он широко применяется (Аргентина, Сан-Марино и др.), не зафиксировано ни одного случая иммунной тромботической тромбоцитопении и тромбоза мозговых синусов вследствие вакцинации, - продолжает Александр Мельников. - В любом случае отказ от прививки из-за склонности к тромбозам не только безоснователен (поскольку вакцины никак не способствуют «классическому» тромбообразованию), но и опасен. Если такой человек заразится коронавирусом, то угроза тромбоза будет высокой. Среди госпитализированных с ковидом пациентов в стационарах тромбозы наблюдаются в 8% случаев, а в реанимационных отделениях – в 23%. Причем, это на фоне проводимой практически всем антикоагулянтной терапии. Увы, нередко тромбозы становятся причиной смерти больных.

НА ЗАМЕТКУ

Перед вакцинацией от ковида не рекомендуется сдавать какие-либо анализы или проходить специальные обследования для выяснения состояния свертывающей системы крови (коагулограмма и т.п.). Это просто не имеет смысла, поясняют медицинские эксперты. И точно так же бессмысленно принимать перед прививкой и/или после нее лекарства-антикоагулянты, если такие препараты не назначены человеку врачом в связи с его основным заболеванием.

В ТЕМУ

У кого обнаруживали опасное осложнение за рубежом

Тромбоз мозговых синусов и глубоких вен регистрировали преимущественно у женщин от 20 до 50 лет. Что еще раз подчеркивает отсутствие связи осложнения с обычными тромбозами у представителей старшего поколения.

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency) выпустило рекомендации о том, при каких симптомах после прививки нужно без промедления обращаться к врачу с подозрением на иммунный тромбоз с тромбоцитопенией. Эти признаки в тех самых редких случаях, в первую очередь у людей молодого и среднего возраста, могут сигналить об аномальном тромбообразовании:

- одышка,

- боль в груди,

- отеки ног (признак тромбоза глубоких вен),

- стойкая боль в животе,

- очень сильные и постоянные головные боли или затуманивание зрения,

- мелкие подкожные кровоизлияния за пределами мест инъекций.

Эти симптомы при иммунном тромбозе с тромбоцитопенией возникают не ранее 5-го дня после вакцинации (чаще через 5-10 дней), отмечает Александр Мельников.

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