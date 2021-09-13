Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире13 сентября 2021 13:53

Илон Маск завел щенка сиба-ину по кличке Флоки

После публикации твита шуточная криптовалюта FLOKI подскочила в цене на 520%
Андрей ЧЕРНЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию своего нового питомца - собаки породы сиба-ину.

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию своего нового питомца - собаки породы сиба-ину.

Фото: twitter.com

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию своего нового питомца - собаки породы сиба-ину.

«Флоки приехал», — написал Маск.

О своем намерении завести собаку Маск сообщал еще в июне этого года после мемов на котором к кадру из мультфильма "Король Лев" прифотошоплена голова Илона Маска и изображение сиба-ину.

Тогда глава Tesla писал, что назовет свою собаку необычным именем.

По данным одного из старейших и крупнейших агрегаторов данных по криптовалютам CoinGecko, сразу после публикации твита шуточная криптовалюта FLOKI выросла в цене на 520%

Это не первый случай, когда твиты Илона Маска так влияют на рост криптовалюты. В январе 2021 года сайт kp.ru рассказывал как Маск "случайно подарил" 600 миллионов долларов маленькой американской компании. Пользователи Twitter неверно истолковали слова предпринимателя и по ошибки купили не те акции.