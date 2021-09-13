Илон Маск завел щенка сиба-ину по кличке Флоки

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию своего нового питомца - собаки породы сиба-ину. Фото: twitter.com

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию своего нового питомца - собаки породы сиба-ину.

«Флоки приехал», — написал Маск.

О своем намерении завести собаку Маск сообщал еще в июне этого года после мемов на котором к кадру из мультфильма "Король Лев" прифотошоплена голова Илона Маска и изображение сиба-ину.

Тогда глава Tesla писал, что назовет свою собаку необычным именем.

По данным одного из старейших и крупнейших агрегаторов данных по криптовалютам CoinGecko, сразу после публикации твита шуточная криптовалюта FLOKI выросла в цене на 520%

Это не первый случай, когда твиты Илона Маска так влияют на рост криптовалюты. В январе 2021 года сайт kp.ru рассказывал как Маск "случайно подарил" 600 миллионов долларов маленькой американской компании. Пользователи Twitter неверно истолковали слова предпринимателя и по ошибки купили не те акции.