Путин подписал поручения по итогам второго этапа XX съезда съезда "Единой России": зарплаты военных и полиции поднимут выше инфляции

Владимир Путин подписал целую серию поручений по итогам 20-го съезда Единой России. Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал целую серию поручений по итогам второго этапа 20-го съезда Единой России. Документы опубликованы на сайте Кремля. Вот самые важные из них:

ИНДЕКСАЦИЯ

С 2022 по 2024 год зарплаты военных и правоохранителей будут индексироваться «выше уровня инфляции». Президент поручил, чтобы в бюджете деньги на это были заложены.

РАССЕЛЕНИЕ

В 2022 году государство выделит 45 млрд. рублей на расселение жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

СЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

Правительство подкинет Почте России денег на «приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений» почты в сельской и труднодоступной местности. И сразу должен расшириться их функционал: почта будет продавать лекарства и помогать получать «в электронной форме юридически значимые сообщения, государственные и муниципальные услуги».

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Регионам ежегодно будут выделять лишние 8 млрд. рублей «на охрану лесов от пожаров».

ПРОВЕРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

До 31 декабря 2022 года запрещаются все плановые проверки малого бизнеса. Исключение делается только в случаях, если есть высокий риск «вреда жизни и здоровью граждан».

ЗАЩИТА СУБСИДИЙ

Путин поручил принять закон, который защитит все социальные выплаты от списания кредиторами. А если какие-то банки уже деньги забрали, то придется вернуть. Контролировать это поручено Центробанку.