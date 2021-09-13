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Политика13 сентября 2021 12:35

Путин подписал поручения по итогам второго этапа XX съезда съезда "Единой России": зарплаты военных и полиции поднимут выше инфляции

Президент России Владимир Путин по итогам второго этапа XX съезда "Единой России" подписал сразу несколько важных поручений. Главное
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Владимир Путин подписал целую серию поручений по итогам 20-го съезда Единой России.

Владимир Путин подписал целую серию поручений по итогам 20-го съезда Единой России.

Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал целую серию поручений по итогам второго этапа 20-го съезда Единой России. Документы опубликованы на сайте Кремля. Вот самые важные из них:

ИНДЕКСАЦИЯ

С 2022 по 2024 год зарплаты военных и правоохранителей будут индексироваться «выше уровня инфляции». Президент поручил, чтобы в бюджете деньги на это были заложены.

РАССЕЛЕНИЕ

В 2022 году государство выделит 45 млрд. рублей на расселение жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

СЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

Правительство подкинет Почте России денег на «приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений» почты в сельской и труднодоступной местности. И сразу должен расшириться их функционал: почта будет продавать лекарства и помогать получать «в электронной форме юридически значимые сообщения, государственные и муниципальные услуги».

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Регионам ежегодно будут выделять лишние 8 млрд. рублей «на охрану лесов от пожаров».

ПРОВЕРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

До 31 декабря 2022 года запрещаются все плановые проверки малого бизнеса. Исключение делается только в случаях, если есть высокий риск «вреда жизни и здоровью граждан».

ЗАЩИТА СУБСИДИЙ

Путин поручил принять закон, который защитит все социальные выплаты от списания кредиторами. А если какие-то банки уже деньги забрали, то придется вернуть. Контролировать это поручено Центробанку.

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