Песков объяснил слова Путина про карантин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы государства о том, что ему, возможно, придется уйти на карантин по коронавирусу. Представитель Кремля отметил, что, говоря об этом, Владимир Путин выразился образно.

Вне зависимости от ситуации президент всегда на связи. Даже в разгар пандемии он участвовал в совещаниях и конференциях - они проводились в видеоформате. Как отметил Песков, никаких изменений в графике президента, связанных с возможным карантином, на данный момент также не планируется.

"Пока никаких изменений нет", - заявил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин в Кремле вручил награды членам паралимпийской сборной России. Он отметил, что ситуация с коронавирусом складывается таким образом, что ему самому, возможно, придется уйти на карантин. Президент пояснил, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью.