Читатели британской газеты призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2"

Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2" Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Express призвали "снять шляпу" перед президентом России Владимиром Путиным за трубопровод "Северный поток — 2".

Пользователи сошлись во мнении, что строительство газопровода позволит увеличить поставки газа из России в Европу.

- Сделка между Россией и Германией — это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены, — написал один из читателей.

- Единственный победитель — это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками, — согласился другой пользователь.

Ранее читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали страны, которые выступали против строительства газопровода "Северный поток — 2". По мнению пользователей, власти Украины и Польши превратили газопровод в "геополитическую проблему", а Соединенные Штаты постоянно давили на немецкие компании, доходя "до прямых "угроз". Читатели отметили, что Берлин платит Киеву большие деньги, но при этом не получает ничего взамен.