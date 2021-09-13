Владимир Путин проведет совещание с правительством РФ и руководством "Единой России" 14 сентября 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия" 14 сентября 2021 года.

- Четырнадцатого сентября президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации и руководством всероссийской политической партии "Единая Россия". Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России и Центробанку подготовить поправки в законодательство для защиты социальных выплат от списаний по долгам. Срок исполнения поручения – до 1 февраля. Кроме того, Банку России до 1 ноября необходимо организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита.