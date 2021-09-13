В Литве мигранты жалуются на запугивание во время собеседования для получения убежища

Информацию о запугиваниях подтвердили журналистам более десятка просителей убежища Фото: REUTERS

Мигранты в Литве пожаловались на запугивания во время интервью по поводу получения убежища. По их словам, местные офицеры, которые приезжают для проведения собеседований, предлагают уехать из страны добровольно или быть депортированными.

По информации агентства LRT, во время разговоров с мигрантами офицеры рассказывают, что Литва похожа на Беларусь и в стране "много расистов". Некоторым предлагают добровольно подписать бумагу с согласием на депортацию. Информацию о запугиваниях подтвердили журналистам более десятка просителей убежища из разных стран.

Как удалось узнать LRT из разговора с бывшим офицером, перед ними действительно ставили задачу "избавиться" от мигрантов, не позволив им получить убежище и право проживания в стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, Литва призвала ЕС совместно бороться с "миграционной гибридной атакой" Белоруссии. С таким призывом выступил литовский лидер Гитанас Науседа во время телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.