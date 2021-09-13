Цена газа в Европе впервые в истории превысила 760 долларов за тысячу кубометров

Простым россиянам не стоит беспокоиться из-за стоимости газа Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов 13 сентября превысила отметку в 760 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Такая сумма - исторический максимум для газа. Он бьет рекорды по стоимости несколько дней подряд. На прошлой неделе его цена на фьючерсном рынке Европы впервые превысила 700 долларов за тысячу кубометров, до этого - 650 долларов за тысячу кубометров. Отмечалось, что причиной этого стали маленькие запасы газа в европейских хранилищах и отказ "Газпрома" увеличить продажи и закачку газа в хранилища перед запуском "Северного потока-2".

Простым россиянам не стоит беспокоиться из-за стоимости газа. Цены на него на бирже не отражают реальной стоимости топлива для потребителей.

Ранее сайт kp.ru писал, почему подскочили цены, можно ли назвать их по-настоящему рекордными, как это повлияет на Европу и скажется ли на России.