Боевые роботы впервые выступили в одних порядках с людьми на учениях "Запад-2021"

"Уран-9" вели боевые действия рядом с людьми и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Россия на учениях "Запад-2021" впервые применила боевых роботов в одних порядках с людьми. Речь идет про "Уран-9" и "Нерехта" - это роботы разведки и огневой поддержки.

В ходе учений "Уран-9" вели боевые действия рядом с людьми и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника огнем из ракетных комплексов и реактивных пехотных огнеметов. Также они прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций.

Боевые роботы "Нерехта" занимались разведкой и огневой поддержкой подразделений. Они вооружены 12,7-мм пулеметом "Корд" и 20-мм гранатометом АГ-30М. Роботы могут как корректировать огонь, так и доставлять боеприпасы со снаряжением, рассказали КП в Минобороны.

Совместные с Белоруссией стратегические учения "Запад-2021" проходят с 10 по 16 сентября и задействуют девять полигонов в России и пять - в союзной республике. Основной этап учений проходит 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. По своим характеристикам полигон позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М".

Как ранее писал сайт kp.ru, на учения в Мулино прибыл президент России Владимир Путин.