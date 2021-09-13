Европарламент представил проект доклада по "сдерживанию России"

Европейский парламент представил проект доклада по "сдерживанию России" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Европейского парламента согласовали проект доклада об укреплении военного потенциала для сдерживания России.

Доклад подготовил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению, даже если его примут.

- ЕС должен расширить санкции, чтобы они охватывали "паспортизацию" и организацию незаконных выборов в Крыму, а также увеличить ответственность России за блокирование выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате. ЕС должен координировать эти меры с США, чтобы расширить их масштабы и повысить их эффективность, — гласит текст документа.

Кроме того, Евросоюз призвал быть готовым к отказу признавать новый состав Государственной думы, если выборы в России признают нечестными и нарушающими демократические принципы.

В пятницу,10 сентября, Совет Евросоюза в очередной, 15-й раз, одобрил продление персональных санкций против российских физических лиц и организаций за так называемый "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Напомним, на сегодняшний день в санкционном списке находится 177 физических и 48 юридических лиц. Санкционные ограничения распространяются на поездки в страны Европейского союза, замораживание финансовых активов в этих государствах, а также запрет на предоставление денежных средств и других экономических ресурсов.