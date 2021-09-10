Евросоюз продлил персональные санкции против России до 15 марта 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу,10 сентября, Совет Евросоюза в очередной, 15-й раз, одобрили продление персональных санкций против российских физических лиц и организаций за так называемый подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Документ вступит в силу после его публикации в «Официальном журнале» ЕС. Как писал сайт kp.ru, в минувшую среду, 8 сентября, соответствующие решение о продлении санкций принял Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза.

Напомним, на сегодняшний день в санкционном списке находится 177 физических и 48 юридических лиц. Санкционные ограничения распространяются на поездки в страны Европейского союза, замораживание финансовых активов в этих государствах, а также запрет на предоставление денежных средств и других экономических ресурсов.

Данные ограничения продлеваются на полгода – до 15 марта 2022 года. Ранее эти санкции продлевались в марте 2021 года на период до 15 сентября 2021 года. Введены эти меры были 17 марта 2014 года.