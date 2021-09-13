Курс евро упал ниже 86 рублей впервые с июня 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже снизился на 0,62 процента, до 85,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 18:34 по московскому времени.

В последний раз курс евро был ниже 86 рублей 29 июня 2021 года. К 18:39 по московскому времени курс евро ускорил снижение и составил 85,8 рубля. Курс доллара составляет 72,7 рубля (-0,64 процента).

Напомним, 18 августа 2021 года курс рубля прибавил в цене по отношению к евро и доллару. Европейская валюта опустилась до 86 рублей, впервые с 29 июня. Согласно данным Московской биржи, из расчета на "завтра" на 08.50 по московскому времени евро потерял в цене семь копеек, и опустился до 86,03 рубля, и европейская валюта уже опускалась до 86 рублей, что произошло впервые с 29 июня. Курс доллара также потерял в цене. Американская валюта снизилась на 15 копеек до отметки в 73,42 рубля.