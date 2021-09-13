Депутат Госдумы назвал "погавкиванием" доклад Европарламента о сдерживании России

В Госдуме назвали "погавкиванием" доклад Европарламента о сдерживании России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек высмеял доклад Европарламента об укреплении военного потенциала для сдерживания России.

Парламентарий считает, что документ никак не повлияет на политическую обстановку, так как "желающих бодать Москву нет, а так, погавкивать в нашу сторону - тут клиентов хоть отбавляй".

- Вот и получается, что главный законодательный орган Европы превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций, которые сами же учредители считают необязательными к исполнению, — приводит слова политика РИА Новости.

Напомним, депутаты Европейского парламента согласовали проект доклада об укреплении военного потенциала для сдерживания России. Доклад подготовил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению, даже если его примут. Кроме того, Евросоюз призвал быть готовым к отказу признавать новый состав Государственной думы, если выборы в России признают нечестными и нарушающими демократические принципы.