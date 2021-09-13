Экономист оценил падение евро ниже 86 рублей впервые с июня 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил ситуацию на валютном рынке. Евро впервые с июня 2021 года в ходе торгов опустился ниже 86 рублей.

Эксперт подчеркивает, что на состояние валют прежде всего влияет не один конкретный факт, а целая совокупность: состояние экономики, динамика по отношению к предыдущим показателям, цен на сырье.

Михаил Беляев подчеркивает, что сейчас все страны пытаются оправиться от последствий коронавируса и выйти из «летаргического и экономического сна». У России это получается сделать быстрее, чем у Европы. Наша страна преодолевает это состояние «более динамично и успешно».

- Это и объясняет, почему курс рубля укрепляется по отношению к евро, причем укрепляется достаточно динамично, - говорит экономист в беседе с RT.

Но он не берется прогнозировать, насколько это долгосрочный тренд. Так как уже завтра можно увидеть «восстановление позиций евро по отношению к рублю».

- Но есть такие устоявшиеся пропорции между российской и западноевропейской экономикой, и она достаточно фундаментальная, - подчеркнул Беляев.

Тем временем нефть так же стремится к возрастающим показателям. 10 сентября на торгах была пробита отметка выше 73 долларов, а в ходе торгов 13 сентября показатель поднялся до 73,50. Это максимальный уровень с августа, сообщает ФАН.