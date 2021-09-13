Депутата Рады подозревают в имитации покушения на себя

Украинского депутата подозревают в имитации покушения на себя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило офису генпрокурора страны о том, что депутат Верховной рады Гео Лерос в 2020 году мог имитировать покушение на себя.

В августе прошлого года парламентарий рассказал о поджоге своего автомобиля и связал инцидент со своей политической деятельностью. Позднее Лероса исключили из фракции "Слуга народа".

- Тринадцатого сентября 2021 года в одном из Telegram-каналов опубликовано видео под названием "Появились новые подробности поджога Mercedes Benz Лероса". На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти, — гласит сообщение Госбюро.

Ранее между депутатами Верховной рады произошла потасовка на фоне оскорблений в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Один из парламентариев обвинил украинского лидера в срыве операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Нелестное высказывание в адрес президента, а также главы его офиса Андрея Ермака, высказал депутат Гео Лерос.