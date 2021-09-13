После захвата Афганистана талибами* в стране закрылись более 150 СМИ Фото: REUTERS

В Афганистане как минимум 153 средства массовой информации прекратили свою деятельность в 20 провинциях Афганистана. Это связано с тем, что начиная с 15 августа 2021 года власть захватили участники радикального движения "Талибан"*, сообщает местный телеканал TOLO news.

Среди главных причин закрытия телеканалов, радиостанций и различных печатных изданий называются тяжелая экономическая ситуация, а также многочисленные ограничения, которые начали вводиться после прихода талибов*.

- Если те организации, которые поддерживают СМИ, не обратят внимание на данную ситуацию, то в скором будущем мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране изданий и телеканалов, - цитирует TOLO news слова замглавы Ассоциации независимых журналистов Афганистана Худжатуллы Муджадиди.

Напомним, ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, как изменился Кабул и другие города после того, как к власти в стране пришел "Талибан"*. По его мнению, талибам* в кратчайшие сроки удалось победить коррупцию в стране.

*Запрещенная в России террористическая организация