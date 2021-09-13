Меркель заявила о геостратегическом интересе к вступлению в ЕС Западных Балкан Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС.

- Знаю, что есть представление о том, что процесс евроинтеграции идет медленно, в том чисе из-за введения новых требований с европейской стороны ... Но мы видим ряд результатов и прогресс...Все страны-члены Евросоюза должны учесть, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС, - заявила Меркель в Белграде.