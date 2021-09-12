«На расстоянии нескольких световых лет»: президент Эстонии оценила шансы вступления Украины в ЕС

Керсти Кальюлайд сделала неутешительное для Украины заявление Фото: REUTERS

На проходящем в Киеве международном форуме YES-Brainstorming президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала неутешительное для Украины заявление: по ее мнению Киев все также далек от вступления в Евросоюз, как и пять лет назад.

«Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения», – заявила глава Эстонии.

Свою позицию Кальюлайд пояснила на примере, когда в одну из эстонских компаний, работающих на Украине, явился адвокат и заявил, что для ускорения важного соглашения руководству фирмы стоит поделиться частью своих акций.

В свою очередь глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество признать, что отсрочки со вступлением Украины в ЕС имеют чисто политическую подоплеку и не зависят от проводимых реформ, сообщает ТАСС.

– Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят – работайте дальше.

Кроме того, министр пожаловался на усталость от неразрешимости вопроса и охарактеризовал нынешнюю ситуацию, сложившуюся на пути Киева в Европу, как «стратегическую неопределенность», а также призвал не держать Киев на «крючке реформ».