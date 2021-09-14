Видео допроса Александра Мавриди, совершившего побег из изолятора в Истре, опубликовал СК

Допрос Александра Мавриди в СК. Фото: скрин видео

Следственный комитет РФ 14 сентября опубликовал видео допроса Александра Мавриди, совершившего побег из изолятора в Истре.

На кадрах видно, как подозреваемый называет свои ФИО и говорит о причине своего задержания.

Вечером 13 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали сбежавшего из ИВС в Истре убийцу "колбасного короля" Александра Мавриди, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, преступника удалось найти в московском районе Митино на Дубравской улице.

Как ранее писал сайт kp.ru, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных, среди которых оказался Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве "колбасного короля" - владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Как уточняется, совершившие побег смогли выломать лоток для еды в камере заключения, после чего вскрыли замок, сбежав через заднюю дверь.