Полиция задержала сбежавшего из ИВС в Истре убийцу "колбасного короля" Александра Мавриди

Полиция задержала сбежавшего из ИВС в Истре убийцу "колбасного короля"

Сотрудники правоохранительных органов задержали сбежавшего из ИВС в Истре убийцу "колбасного короля" Александра Мавриди. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступника удалось найти в московском районе Митино на Дубравской улице.

- Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен и доставляется в территориальное подразделение СК России, — гласит текст сообщения официального представителя МВД

Напомним, в ночью на пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. Сообщалось, что одним из сбежавших оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве "колбасного короля" - владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Как уточняется, совершившие побег смогли выломать лоток для еды в камере заключения, после чего вскрыли замок, сбежав через заднюю дверь.