В Бужаниново люди собрались у общежития мигрантов после сообщения об убийстве пенсионерки Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители поселка Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья в ночь на 14 сентября собрались у здания общежития мигрантов после сообщения об изнасиловании и убийстве пенсионерки.

- Сейчас на улице находится около 200 человек, граждане ждут приезда руководства компании (в которой предположительно работали задержанные мужчины), - рассказала очевидец происходящего РИА Новости. За порядком на улице следят сотрудники полиции.

Местная жительница добавила, что после преступления люди призвали переселить мигрантов из близлежащего общежития.

Тем временем, в администрации Московской области добавили, что после полуночи жители Бужаниново мирно разошлись после разговора с властями.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова уже взяла на контроль ситуацию в деревне Бужаниново.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в лесу неподалеку от СНТ было обнаружено тело 67-летней женщины. По "горячим следам" следователям удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

Правоохранители выясняют, на каких основаниях подозреваемые находились на территории Российской Федерации.