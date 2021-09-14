Американский генерал заявил о рисках разрушения мира в случае войны США с Россией и Китаем Фото: REUTERS

Зам главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией и Китаем.

По его мнению, в противном случае это может обернуться разрушительным последствиям не только для данных государств, но и для всего мира. Такую точку зрения генерал представил в подкасте института Брукингса.

Хайтен также назвал холодную войну "самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир".

- С принципиальной точки зрения, мы никогда не воевали с Советским Союзом. .. Главной нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем и с Россией ... иначе этот день грозит стать ужасным днем для планеты, - сказал военначальник.

Также он добавил, что Россия представляют особую угрозу для Штатов. Это связано с тем, что ядерные силы российской стороны сейчас полностью модернизированы, в отличии от американских.